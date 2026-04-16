Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Глава Кубани уточнил данные о погибших при атаке дронов на Туапсе

Кондратьев: при атаке БПЛА на Туапсе погибли ребенок и взрослая девушка
«Газета.Ru»

Ребенок и взрослая девушка погибли в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По уточненным данным, <...> погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослой девушкой», — написал глава региона.

В настоящее время специалисты устанавливают личности жертв.

Губернатор добавил, что число пострадавших выросло до семи человек. Еще три женщины, мужчина и ребенок обратились за помощью к врачам. Одну из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 16 апреля над территорией РФ сбили 207 украинских БПЛА. В том числе атаке подвергся Краснодарский край. Изначально сообщалось, что в результате ударов по Туапсе пострадали двое взрослых и погибли два ребенка. Также, по словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Для жильцов развернули пункт временного размещения.

Многочисленные фрагменты беспилотников обнаружили на территории предприятий около морского порта. Кроме того, повреждения получила контактная сеть на железнодорожной станции в Туапсе.

Ранее женщина погибла при атаке дрона на предприятие в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
