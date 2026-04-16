Глава Кубани уточнил данные о погибших при атаке дронов на Туапсе

Кондратьев: при атаке БПЛА на Туапсе погибли ребенок и взрослая девушка

Ребенок и взрослая девушка погибли в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По уточненным данным, <...> погиб один ребенок — 14-летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослой девушкой», — написал глава региона.

В настоящее время специалисты устанавливают личности жертв.

Губернатор добавил, что число пострадавших выросло до семи человек. Еще три женщины, мужчина и ребенок обратились за помощью к врачам. Одну из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 16 апреля над территорией РФ сбили 207 украинских БПЛА. В том числе атаке подвергся Краснодарский край. Изначально сообщалось, что в результате ударов по Туапсе пострадали двое взрослых и погибли два ребенка. Также, по словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Для жильцов развернули пункт временного размещения.

Многочисленные фрагменты беспилотников обнаружили на территории предприятий около морского порта. Кроме того, повреждения получила контактная сеть на железнодорожной станции в Туапсе.

Ранее женщина погибла при атаке дрона на предприятие в Белгородской области.