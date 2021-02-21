В центре Москвы избили и ограбили сотрудника прокуратуры и ритуальщика

В центре Москвы неизвестные ограбили в ходе массовой драки сотрудника службы ритуальных услуг и прокурора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Массовая драка произошла ночью 20 февраля в кафе на Неглинной улице. К моменту приезда полицейских на месте происшествия находились руководитель отдела ГБУ «Ритуал», сотрудник столичной прокуратуры и бизнесмен. Выяснилось, что неизвестные избили трех мужчин и похитили 300 тыс. руб., Apple iPhone 11 Pro за 100 тыс. руб. и служебное удостоверение у сотрудника прокуратуры Москвы. После этого злоумышленники скрылись.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Москве шестеро неизвестных с ножами и пистолетом украли 10 млн руб. у бизнесменов.