Двух росгвардейцев подозревают в убийстве человека в Дагестане

В Дагестане заподозрили в убийстве двух сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, вечером 6 февраля двое росгвардейцев выстрелили в 34-летнего местного жителя из-за ранее возникших неприязненных отношений. Они совершили преступление в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району в Махачкале.

«В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пьяная стычка ОМОНа и СОБРа в Чечне закончилась стрельбой, погибли два человека.