Умер экс-глава таможенной инспекции ФТС Александр Волков
Семён Сонный
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Умер бывший руководитель таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Волков.
Об этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил на своей странице в Twitter.
«Печальная весть. Сегодня утром от COVID скончался экс-начальник таможенной инспекции ГТК/ФТС генерал-майор А. Волков», – написал Хинштейн.
Волков известен по возбужденному в 2000 году уголовному делу о реализации контрабандной итальянской мебели в России через торговые центры «Три кита» и «Гранд». Волков и его коллега Марат Файзуллин были привлечены к ответственности за превышение должностных полномочий при проверке фактов, связанных с контрабандой, однако в 2003 году суд их оправдал.
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