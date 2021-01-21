Массовое отравление школьников произошло в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали. Об этом говорится на сайте ведомства.

Предварительно, с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились 14 школьников.

«Проведение проверки поручено прокуратуре города Электростали. Ход проверочных мероприятий взят на контроль», — сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Ранее массовое отравление школьников произошло в подмосковном Красноармейке. Там за медицинской помощью обратился 41 ученик.