В СПЧ осудили увольнение российского экономиста из-за поста о штурме Капитолия

Бывшего советника президента России, экономиста Андрея Илларионова уволили из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, несмотря на то, что при приеме на работу ему гарантировали свободу выражения мнений, в результате чего можно констатировать, что это решение — одно из многочисленных свидетельств краха американской демократической модели, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

«Илларионов попал под каток как заметная фигура на «русской улице» США одним из первых. Не спасло его и то, что в течение последних лет он без устали разносил происходящее в России — порой предвзято. Укусил руку хозяина, получил по полной программе — безжалостно и цинично. И другим наука: в следующий раз не будут покушаться на «святое». Такая свобода слова, такая демократия», — сообщил он «Газете.Ru».

Правозащитник убежден, что «совестливые американцы» будут с ужасом вспоминать нынешний отрезок политической истории США.

«Вспомнят с таким же содроганием, как период маккартизма и расправ с инакомыслящими в прошлом веке, как ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, как экспорт «цветных революций» по разным странам.

Америка расколота, взвинчена, накачена агрессией, нетерпимостью. Грязные выборы только усугубили этот раскол. Предполагаю, что после инаугурации Байдена начнется новый виток расправ над неугодными и несогласными. Как это делается, мы наблюдали на примере той же Украины: публичная дискредитация, открытое насилие и даже физическое устранение», — заключил Брод.