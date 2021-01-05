Бывший начальник колонии «Белый лебедь» погиб в Перми
Максимс Краюшкинс
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Полиция проводит проверку в связи с самоубийством мужчины, который попал в ДТП в Перми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным источника агентства, погибший — экс-глава колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян.
По данным МВД, 3 января автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Ford Focus. После аварии водитель внедорожника совершил самоубийство.
Также в ДТП пострадала пассажирка Ford, она проходит амбулаторное лечение.
Мужская колония «Белый лебедь» находится в городе Соликамск, в ней содержатся пожизненно осужденные.