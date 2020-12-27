В Швейцарии выявлены два случая заражения штаммом COVID-19 из ЮАР

В Швейцарии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Штамм был обнаружен у мужчины, который проживает в кантоне Швиц, а также у гражданина Франции.

Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ), которая проводила исследование тестов на COVID-19 и выявила штамм, установила «контакт с властями Швица и Франции».

В стране также были зафиксированы два случая заражения британским штаммом. В связи с этом школа напомнила об обязательном 10-дневном карантине для приезжающих из Британии и ЮАР.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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