Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer от COVID-19

Европейская комиссия одобрила использование на рынке вакцины от коронавируса нового типа от компаний Pfizer и BioNTech, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха Европы, делая доступной для европейцев первую вакцину против COVID-19», — написала фон дер Ляйен.

По словам главы комиссии, препарат будет доступен для всех стран Евросоюза на равных условиях.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало вакцине Pfizer и BioNTech временное регистрационное удостоверение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19