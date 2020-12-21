Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer от COVID-19
Полина Рутковская
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Европейская комиссия одобрила использование на рынке вакцины от коронавируса нового типа от компаний Pfizer и BioNTech, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
«Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха Европы, делая доступной для европейцев первую вакцину против COVID-19», — написала фон дер Ляйен.
По словам главы комиссии, препарат будет доступен для всех стран Евросоюза на равных условиях.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало вакцине Pfizer и BioNTech временное регистрационное удостоверение.
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