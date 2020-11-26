Экс-замдиректора ФСИН Максименко задержали по обвинению в злоупотреблениях

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

В отношении Максименко было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, находясь на посту замглавы ведомства, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями службы и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН. Однако у строительной организации заведомо отсутствовали производственные и кадровые ресурсы для их исполнения.

В СК заявили, что в результате действий Максименко данная программа не исполнена на 2018-2019 годы на сумму более 2,1 млрд рублей, а также не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Кроме того, там указали, что сумма ущерба унитарному предприятию оценивается в 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.