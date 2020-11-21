Белоруссия ограничила ввоз птицы из РФ

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из ряда регионов России, а также в связи со случаями птичьего гриппа в этих странах. Как сообщает «БелТА», такие же меры приняты в отношении продукции из Германии, Нидерландов, Франции и Дании.

Ограничения касаются птицы и птицеводческой продукции из Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, Томской областей России.

Также временно запрещен импорт товаров птицеводческой отрасли из земель Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония (Германия), провинций Гронинген и Гелдерланд (Нидерланды), из регионов Корсика (Франция) и Центральная Ютландия (Дания).

Отмечается, что на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, отмечает белорусский Минсельхозпрод.

Временные ограничения вводятся с 23 ноября. Они касаются таких товарных категорий, как живая птица, инкубационное и пищевое яйцо, мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, пух, перо, а также не подвергнутой дезинфекции пернатой дичи.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Белоруссию с этих территорий.

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