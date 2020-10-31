Коронавирусом в Перу заразились более 900 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Перу превысило 900 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 2 586 новых случая инфицирования, общее число заражений достигло 900 180.

С начала пандемии от новой инфекции в Перу погиб 34 411 пациент, выздоровели — 822 316.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших COVID-19, более 30 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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