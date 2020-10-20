В Великобритании коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек

В Великобритании коронавирусом за сутки заразились 21 331 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет Sky News.

19 октября выявили 18 830 случаев, 18 октября — 16 994, 17 октября — 16 186. Также за последние сутки скончался 241 пациент, максимальное число с 5 июня.

Всего в Великобритании заразились 744 122, скончались 43 816 человек.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

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