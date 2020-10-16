Попова: большинство заболевших COVID-19 работают в офисе

Среди работающего населения России больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено среди офисных сотрудников, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Попова подчеркнула, что в сложившейся ситуации особенно важно соблюдать мер безопасности. По ее словам, следования рекомендациям позволит добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

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