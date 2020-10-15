Милиция Минска готова применить оружие на протестах в крайних случаях

Сотрудники милиции Минска готовы применить специальные средства и табельное оружие для защиты граждан, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.

«... у нас достаточно и специальных средств, имеется табельное оружие, которое мы готовы применить. Однако это крайняя мера», – подчеркнул Кубраков.

Он пояснил, что оружие может быть использовано в случае, когда задачу по защите граждан страны другим способом выполнить невозможно.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 40 милиционеров получили травмы на протестах в Минске

— Ультиматум Тихановской: сможет ли оппозиция реализовать свои угрозы

— Лукашенко назвал протестующих продажными «мордоворотами»