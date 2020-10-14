Мантуров заявил о снижении стоимости лекарств от COVID-19 в два раза

Глава министерства торговли и промышленности России Денис Мантуров заявил о снижении стоимости лекарств от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стоимость уже снизилась более чем в два раза.

Он добавил, что производство вакцины от COVID-19 нарастят с 800 тыс. доз в ноябре до 15 млн доз весной 2021 года.

Мантуров подчеркнул, что экспорт вакцины начнется, когда будет насыщен внутренний российский рынок.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лекарство от коронавируса за 12 тысяч: разработчик объяснил цену

— Стала известна цена препарата от коронавируса «Арепливир»

— Специалисты предупредили о побочных эффектах препаратов от COVID-19