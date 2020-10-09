На Украине предложили отменить перевод часов для «борьбы с агрессией РФ»

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он заявил, что инициатива направлена на «борьбу с агрессией России», так как на неподконтрольных Киеву территориях «противоправно установлено время «государства-агрессора».

Стефанчук также отметил, что законопроект «будет способствовать и евроинтеграционным стремлениям Украины», поскольку 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европарламент.

Два раза в год Украина традиционно переводит стрелки часов: в последнее воскресенье октября — на час назад, а в последнее воскресенье марта — на час вперед.

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