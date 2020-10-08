Синоптики пообещали москвичам золотую осень на следующей неделе

Синоптики пообещали жителям столицы и области золотую осень на следующей неделе.

«Вот уже почти без малого тридцать дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину», — говорится на сайте «Метеоновостей».

Так, с воскресенья, 11 октября, жителей столицы и Подмосковья ожидает безоблачная и маловетреная погода, температура днем будет +15 — +20°C.

При этом перед ближайшими выходными в преддверии тепла погода испортится.

9 и 10 октября пройдут кратковременные дожди, ветер будет достигать 10-12 м/с. Температура днем опустится до +8 — +13°C.

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