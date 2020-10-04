Синоптики пообещали теплый октябрь в России

Второй месяц осени в России должен быть теплым: среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы на большей части азиатской и европейской территории России. Об этом рассказала ТАСС специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По данным синоптика, на азиатской территории воздух будет теплее многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа температура воздуха будет около нормы, но на отрицательном фоне.

В некоторых субъектах РФ стоит ожидать осадки, превышающие норму. Например, в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, на западе НАО, а также на севере Хабаровского края и на востоке Камчатского края.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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