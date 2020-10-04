Синоптики пообещали теплый октябрь в России
Второй месяц осени в России должен быть теплым: среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы на большей части азиатской и европейской территории России. Об этом рассказала ТАСС специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По данным синоптика, на азиатской территории воздух будет теплее многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа температура воздуха будет около нормы, но на отрицательном фоне.
В некоторых субъектах РФ стоит ожидать осадки, превышающие норму. Например, в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, на западе НАО, а также на севере Хабаровского края и на востоке Камчатского края.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Росгидромете предупредили о похолодании в европейской части РФ
— Вирусолог оценила заявление о масштабах следующего «всплеска» COVID-19 в РФ