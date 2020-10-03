МВД Украины: из-за пожаров в Луганской области погибли 10 человек

Десять человек стали жертвами лесных пожаров в Луганской области, один человек пропал без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

«Погибшие — 10 человек. Без вести пропавшие — 1 человек», — сообщили в министерстве.

В свою очередь, по данным украинских спасателей, площадь пожаров в регионе на сегодняшний день составляет около 20 тыс. га. К тушению пожаров привлечены более 2,5 тыс. человек и 264 единицы техники.

Ситуация с распространением огня осложняется сложными погодными условиями — сильный ветер до 20 м/с и отсутствие дождей.

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