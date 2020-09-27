У посольства Белоруссии в Москве полицейские задержали 10 человек
Карина Казанцева
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У посольства Белоруссии в Москве полицейские задержали 10 участников акции в поддержку белорусской оппозиции, пишет ТАСС.
Отмечается, что один задержанный начал нецензурно выражаться, когда к нему обратились полицейские.
Также митинги проходят в разных городах Белоруссии. По данным МВД, на акциях задержали около 200 человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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