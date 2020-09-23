Назван срок начала третьего этапа исследований вакцины от COVID-19 центра «Вектор»

Названы планируемые сроки пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там уточнили, что дата начала третьего этапа будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину «ЭпиВакКорона».

«Ориентировочно, в конце октября», — добавили в ведомстве.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первая партия вакцины «Вектора» от коронавируса будет выпущена в ноябре

— Вакцина «Вектора» не формирует пожизненный иммунитет от COVID-19

— Началась регистрация вакцины «Вектора» от COVID-19