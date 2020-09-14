В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 5 тысяч

В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, общее число погибших достигло 5006, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в столице коронавирусом заразились почти 272 тысячи, выздоровели 230 тысяч пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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