Католики Минска совершили крестный ход из-за «гонений на церковь»

Прихожане католической церкви в Минске совершили крестный ход, чтобы в Белоруссии прекратились «гонения на церковь» и архиепископ Тадеуш Кондрусевич мог вернуться на родину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инициаторами шествия выступили верующие старейшего католического прихода белорусской столицы во главе со своим пастырем каноником Юрием Санько. Совместную молитву возглавил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.

Известно, что в крестном ходе также приняли участие представители других вероисповеданий, которые захотели выразить свою солидарность и поддержать церковь в Белоруссии «в момент гонений».

Епископ Кособуцкий заявил, что запрет на возвращение в республику архиепископа Тадеуша Кондрусевича является ударом для всей католической общины страны.

Ранее сообщалось, что 31 августа главе Римско-католической церкви в Белоруссии, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.

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