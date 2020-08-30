СМИ сообщили о получении минюстом Германии запроса из России по делу Навального

Немецкое министерство юстиции получило направленный Россией запрос о предоставлении правовой помощи в рамках проверки по инциденту с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Агентство отмечает, что представитель немецкого ведомства подтвердил получение соответствующего документа.

Он уточнил, что запрос был отправлен российской стороной в четверг, 27 августа.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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