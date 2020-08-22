Италия обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19
Министерство здравоохранения Италии заявило, что за сутки в стране выявлено свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Всего положительные анализы на новый тип коронавируса получил 1 071 человек.
Наибольшее число новых случаев зафиксировано области Лацио, где за сутки COVID-19 выявили у 215 жителей.
Ранее в пятницу, 21 августа, было выявлено 947 случаев заражения, что стало антирекордом последних трем месяцев.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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