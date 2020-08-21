Кабмин разрешил строить жилье на Байкале без госэкоэкспертизы

Правительство дало разрешение на строительство жилья в границах Байкальской природной территории без государственной экологической экспертизы, сообщается на официальном портале правовой информации.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий из числа объектов экологической государственной экспертизы федерального уровня проектную документацию социальных объектов, строительство и реконструкция которых будет осуществляться в населенных пунктах Байкальской природной территории, но за пределами особо охраняемых территорий. Перечень данных объектов утверждает кабмин.

Согласно опубликованному документу, в список, кроме школ, детских садов, вузов, больниц и домов престарелых, вошли также объекты специализированного жилищного фонда, многоквартирные дома, здания органов государственной власти и местного самоуправления, судов, центров госуслуг, аэродромы санитарной авиации, музеи, библиотеки, театры, концертные залы, спортплощадки, объекты размещения аварийно-спасательных и метеорологических служб, а также служб экологического мониторинга.