Собянин: при выявлении коронавируса в классах школьников переведут на «дистанционку»

Классы в московских школах, в которых у учеников будет обнаружен коронавирус, будут переходить на удаленное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Если есть учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на «дистанционку», будет зависеть от количества заболеваний», — сообщил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в городе за сутки коронавирус подтверждается у 25-30 детей школьного возраста.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российская вакцина от COVID-19 может формировать иммунитет более чем на два года

— Патриарх Кирилл попросил власти ограничить туризм на Соловки

— Международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска возобновлены