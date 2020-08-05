Посол КНР в США раскритиковал Трампа за фразу «китайский вирус»
Посол КНР в США раскритиковал американского президента Дональда Трампа за фразу «китайский вирус», тем самым имея в виду, что Китай виноват в распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал ABC.
Ранее глава Белого дома заявлял, что Пекин не сразу сообщил о появлении COVID-19 и скрывал это от мировой общественности.
Китайский дипломат категорически отверг подобные обвинения.
«Мы должны основываться на реальных фактах... Как только мы что-то обнаружили, мы поделились этим с международным сообществом. Это факт», — заявил посол Цуй Тянькай, добавив, что это было сделано в быстрые сроки.
Но Трамп и некоторые из ведущих национальных экспертов по болезням обвинили правительство Китая в том, что оно изначально скрыло самый важный компонент COVID-19: он легко распространяется среди людей.
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