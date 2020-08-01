В Москве в субботу ожидается до +20°С

В Москве в субботу, 1 августа, ожидается до +20°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +18 до +20°C. Ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер северный, скоростью 5-10 м/с. Во время порывов — до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +11...+13°C. Будет облачно, небольшой дождь. Ветер северный, скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба днем и ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.