Историк Соколов рассказал, о чем будет его роман

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил, что пишет в СИЗО роман о русском офицере-кавалергарде, передает RT.

Экс-доцент заявил, что это литературное произведение будет не о его деле.

Как рассказал Соколов, он «пытается набросать» роман о русском офицере-кавалергарде, который был отправлен в Париж после заключения Тильзитского мира в качестве помощника князю Петру Волконскому, «которому Александр I дал поручение изучить, как «науку побеждать» армии Наполеона.

«Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», — отметил Соколов.

По словам бывшего доцента, пока он делает наброски, а друзья помогают ему с материалом. Они отправляют ему отсканированные страницы книг, сообщил историк.

«Это (писать книгу. — прим. ред.) единственная возможность пережить страшный кошмар», — добавил Соколов.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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