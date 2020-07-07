В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы
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В результате лесного пожара в Луганской области было госпитализировано девять человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным, погиб один человек.
Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов, рассказали в ведомстве.
Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского огонь пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара у села Капитаново Новоайдарского района, площадь возгорания составляет около 40 га.