В России за сутки ликвидировали 80 лесных пожаров

В России за сутки лесопожарными службами были ликвидированы 80 возгораний. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Площадь потушенных лесных пожаров превысила 2,3 тыс. гектаров.

Кроме того, на территории страны в активной фазе находились 246 лесных пожаров площадью 140 073 гектара, которые также тушились сотрудниками лесопожарных служб.

Наибольшая площадь возгораний — почти 60 тыс. гектаров — была отмечена на территории Красноярского края. Там действовало 94 лесных пожара.

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