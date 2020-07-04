СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя

Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, дело было заведено против следователя на достаточных основаниях по сведениям ФСБ.

«СК обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления», — уточнила Петренко.

Ранее стало известно, что против следователя СК возбуждено уголовное дело о статье 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере).

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