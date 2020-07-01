Вирусологи предложили тактику «трех Т» для борьбы с COVID-19 в Казахстане

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предложила тактику «трех Т», чтобы победить возникшую в Казахстане вспышку коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Данная стратегия включает в себя три пункта, с которыми необходимо работать: трафик, тестинг и трейсинг.

Под первым подразумевается закрытие границ, под вторым — активное тестирование на COVID-19, третий пункт представляет собой отслеживание контактов с целью предотвращения передачи заражений.

«Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане», — произнесла вирусолог.

Как стало известно ранее, необходимость возвращения к жестким мерам в Казахстане связана с тем, что после снятия ограничений число случаев коронавируса в стране увеличилось в 7 раз.

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