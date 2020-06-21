В России выявили 7728 новых случаев коронавируса
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В России за прошедшие сутки выявлено 7728 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, на сегодняшний день в стране зафиксировано 584 680 случаев COVID-19.
За последние сутки умер 109 пациентов, выздоровели 5 119 человек.
За все время пандемии зафиксирован 8 111 летальный исход, выздоровели 339 711 пациент.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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