Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгала за заседание кабинета министров.

По его словам, карантин был продлен в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер отметил, что за последнюю неделю в стране выявлено 4853 случая COVID-19.

«Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время, кроме карантина, нет других действенных способов против коронавируса. Он призвал украинцев «не расслабляться и не отрываться от реальности».

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