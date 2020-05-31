Ключевская сопка выбросила шестикилометровый столб пепла на Камчатке

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил в атмосферу столб пепла высотой в шесть километров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«По спутниковым данным, пепловый шлейф протянулся на 90 км к юго-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

Специалисты установили для вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Зона, прилегающая к месту выброса, в настоящий момент закрыта для полетов авиации.

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Пеплопадов в ближайших поселках не зарегистрировано.

Вулкан Ключевской на Камчатке извергается с 1 ноября 2019 года. По данным ученых, опасность для жителей полуострова отсутствует.

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