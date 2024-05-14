Пьяные россияне разбили стекло машины кирпичом, а затем избили ее хозяина в Новосибирске

В Новосибирске двое пьяных мужчин разбили чужую машину кирпичом, а затем избили ее хозяина. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Агентство безопасности Гвардия».

По информации сообщества, инцидент произошел 11 мая. Из бара-магазина на привокзальной площади сотрудникам группы быстрого реагирования (ГБР) поступил тревожный сигнал. Когда те прибыли на место, работники заведения попросили их вывести из помещения троих пьяных посетителей.

Отряд ГБР вывел нетрезвых посетителей и один из них отправился домой. Другие двое при этом пошли в другую сторону. Мужчины показались членам группы подозрительными, и они последовали за ними.

Опасения ГБР оказались не напрасны — мужчины вооружились кирпичом и разбили стекло чужого автомобиля. Кроме того, они напали на хозяина поврежденной машины и стали избивать его.

Бойцы ГБР обезвредили агрессоров и передали их сотрудникам полиции. Дебоширы рассказали, что являются уроженцами Иркутска и Улан-Удэ.

Ранее стрельба в ТЦ произошла после драки двух мужчин в Иркутске.