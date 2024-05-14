В российском регионе ранен спасатель после атаки украинского дрона

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины в Курской области, один из спасателей был ранен. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на дом в населенном пункте Гордеевка Кореневского района. Пожар был оперативно потушен спасателями.

«При ликвидации возгорания украинский беспилотник атаковал автомобиль добровольной пожарной дружины. Один из спасателей получил ранение, ему оказывается медицинская помощь. Повреждена пожарная машина», — отмечается в публикации.

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Совхозный в Белгородской области.

Минобороны РФ сообщало, что в 8:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.