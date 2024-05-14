Гвардиола: «МЮ» выиграл бы все титулы, если бы причина побед была бы в деньгах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в Английской премьер-лиге (АПЛ) не все решают деньги, передает слова наставника журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Если бы причина была в деньгах, «МЮ» должен был бы выиграть все титулы. Второй — «Челси». Третий — «Арсенал». За последние пять-шесть лет они потратили больше денег, чем мы», — сказал Гвардиола.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» вырвался на первое место, набрав 86 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», имея в активе 85 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Ливерпуль», набрав 78 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на восьмой строчке, заработав 54 балла.

До конца чемпионата «Арсеналу» предстоит сыграть с «Эвертоном». У «Манчестер Сити» запланированы матчи с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Турнир завершится 19 мая. Все игры заключительного тура начнутся в 18.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В сезоне-2022/23 команда набрала 89 очков.

Ранее «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в лидеры АПЛ.