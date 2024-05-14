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Шольц предостерег от чрезмерных ожиданий от саммита по Украине в Швейцарии

Канцлер Шольц: на саммите по Украине не будет переговоров об окончании конфликта

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Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег от «чрезмерных ожиданий» от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии, поскольку на нем не будут вестись переговоры об окончании конфликта Москвы и Киева. Его слова приводит Stern.

«В лучшем случае это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», — заявил Шольц.

По его словам, в Швейцарии речь пойдет «о безопасности атомных электростанций, об экспорте зерна, об обмене пленными и о необходимом табу в отношении использования ядерного оружия».

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии сочли «немыслимым» мирный процесс по Украине без России.

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