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ВС РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска

Ганчев: ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска под Харьковом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — заявил Ганчев.

Он отметил, что группировка войск «Север» в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области. Российские военные подошли к окраинам.

Кроме того, Ганчев заявил, что более 60 человек из «Кракена» попали в плен в Харьковской области и дают показания.

14 мая британская газета The Times писала, что следующие несколько недель будут решающими для Украины в связи с текущей ситуацией в Харьковской области.

Депутат Харьковского областного совета Галина Куц призвала власти укрепить оборону Харькова, построив в городе подземные хабы для Вооруженных сил Украины.

Ранее в США заявили о смене риторики Украины относительно успехов России.

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