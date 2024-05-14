ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра 14 мая подвергают массированным обстрелам село Щетиновка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате обстрела люди не пострадали, многие покинули населенный пункт. При этом значительные повреждения получили частный дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

Гладков отметил, что пока сложно определить степень всех разрушений. Как только позволит оперативная обстановка, данная работа будет выполнена.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. По их данным, за территорией Щетиновки произошло возгорание сухой травы, которое контролируется бойцами самообороны и главой сельского поселения, добавил губернатор.

Утром 14 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Находящихся дома граждан призвали не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.