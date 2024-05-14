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Стало известно, кто сохранил должности в администрации президента РФ

Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации главы государства

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства, в соответствии с которым пост руководителя этой структуры сохранил Антон Вайно. Выдержки из документа опубликованы на официальном сайте Кремля.

Из указа следует, что российский лидер переназначил Сергея Кириенко и Алексея Громова на должности первых заместителей руководителя администрации президента. Кроме того, посты заместителей руководителей этой структуры сохранили Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. То же касается Дмитрия Козака.

Вместе с этим глава государства решил оставить Антона Кобякова и Валерия Фадеева своими советниками. Сергей Иванов, в свою очередь, переназначен на пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Более того, свои должности сохранили руководитель протокола российского лидера Владислав Китаев и полномочный представитель главы государства в Конституционном суде РФ Александр Коновалов. Помощником Владимира Путина стал Руслан Эдельгериев.

Также свою должность в администрации главы государства сохранил Дмитрий Песков. Он продолжит исполнять обязанности заместителя руководителя этой структуры и пресс-секретаря Кремля.

Ранее Государственная дума РФ утвердила всех вице-премьеров нового правительства страны.

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