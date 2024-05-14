Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину

ФСБ задержала в Брянской области мужчину, хотевшего воевать против России

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

В Брянской области задержали мужчину, который планировал выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в составе проукраинской террористической организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, россиянин сам вышел на связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ней.

В ФСБ отметили, что подозреваемого задержали при попытке выехать на территорию Украины. Против него возбудили уголовное дело.

До этого суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор трем последователям террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России). Суд установил, что осужденные собирались устроить подрыв административных зданий в регионе. До этого они через мессенджер Telegram связались с боевиками в Сирии. Те в свою очередь давали им указания.

Ранее в Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами