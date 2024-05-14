Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в Харьковской области

Командование ВСУ провело «смену позиций» в районе села Лукьянцы в Харьковской области для сохранения солдат. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На Харьковском направлении подразделения наших войск отбивают 1 атаку противника в направлении Шебекино (Россия) — Вовчанськ, ситуация контролируется. Из-за интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиаударов с применением 10 КАБ, по нашим подразделениям, для спасения жизней украинских военнослужащих, была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Бой продолжается», — говорится в сообщении.

Там также заявили, что за текущие сутки российские войска совершили 31 атаку по позициям ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях, 20 из них продолжаются.

14 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в Купянске в Харьковской области не осталось украинских военных. По его словам, руководство ВСУ также покинуло город.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.