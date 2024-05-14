Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление и ряд двусторонних документов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров планируют подписать совместное заявление. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении.

16-17 мая президент РФ Владимир Путин посетит КНР, где лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в различных областях, международные и региональные вопросы, сообщал в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Руководитель программы международных отношений Института китайских исследований Mercator в Берлине Абигаэль Васселье считает, что визит Путина в Китай продемонстрирует Западу, что Пекин не намерен отказываться от тесных отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что визит Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал разногласия между странами ЕС.