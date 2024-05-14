Экстракт древесного гриба может подавлять рост раковых клеток, выяснили ученые

Ученые из Данкукского университета в Южной Корее установили, что экстракт древесного гриба чага может подавлять рост раковых клеток в полости рта. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Чага (лат. Inonotus obliquus) — это нарост на деревьях, чаще всего березах, который относят к грибам. Появляется он в результате заражения растения спорами и только в местах, где кора дерева уже повреждена.

В ходе эксперимента ученые применили экстракт (концентрированное вещество) Inonotus obliquus для обработки опухолевых клеток в лабораторных условиях. Отмечается, что для исследования использовались эндотелиальные человеческие раковые клетки-предшественники HSC-4. На их поверхности наносили экстракт гриба в дозировках от 0 мкг/мл, 160 мкг/мл, 200 мкг/мл, 400 мкг/мл и 800,0 мкг/мл.

После обработки ученые оценили жизнеспособность клеток с помощью анализа по методу cell counting kit-8 (CCK-8). Они обнаружили, что экстракт был способен замедлять пролиферацию (размножение) раковых клеток HSC-4 и ускорять процесс их уничтожения путем апоптоза. Апоптоз — это программируемая самоликвидация клеток и их распад на отдельные апоптотические тельца.

Исследователи также установили, что для достижения позднего апоптоза раковых клеток применение экстракта в дозировке 0-400 мкг/мл было оптимальным. Ученые определили, что в состав экстракта входят три противораковых соединения — 2-гидрокси-3,4-диметоксибензойная кислота, сирингиновая кислота и протокатехиновая кислота.

По словам авторов исследования, экстракт гриба чага потенциально может стать вспомогательным терапевтическим средством для лечения пациентов с раком полости рта. Для более детального изучения его свойств необходимы дополнительные исследования.

Ранее стало известно, в каких случаях сладкая и жирная пища провоцирует рак.