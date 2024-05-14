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Украинский футболист: те, кто сидят за океаном, не наши друзья

Украинский футболист Мурза заявил, что считает Россию братской страной

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Артур Мурза/VK

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром», заявил, что считает Россию братской страной, передает Sport24.

«Россия вдруг стала для Украины врагом. Но в моей голове это невозможно. Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья», — сказал Мурза.

Футболист родился под Мариуполем. Он воспитанник «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Мариуполя». До 2022 года он выступал за украинские команды, после этого имел опыт выступлений в Латвии, Казахстане и Австрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям после начала СВО. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Мурза рассказал о получении паспорта России.

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